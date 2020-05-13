Неизвестные вывели из строя мобильную станцию Ucom в Армавире

Сегодня рано утром было выявлено, что неизвестные лица (либо лицо) вывели из строя мобильную станцию, обеспечивающую мобильную связь 4G+ от Ucom в Армавире. Оптический кабель и прилегающие провода, обеспечивающие работу станции, перерезаны, различные части станции серьезно повреждены. Мобильная станция расположена в непосредственной близости от мобильных станций других действующих в стране операторов, которые не были повреждены.

«Из строя выведена именно станция Ucom, которая обеспечивает мобильную связь. Незвестное лицо или лица нанесли серьезный ущерб компании, тем самым лишив наших абонентов возможности оставаться на связи, работать и обучаться в онлайн режиме. Правоохранительные органы получили извещение о преступлении, ведется предварительное следствие, выясняются мотивы», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.

Добавим, что команда по строительству и техническому обслуживанию мобильных станций немедленно отправилась в Армавир, чтобы восстановить станцию и обеспечить возможность бесперебойного предоставления мобильных услуг. Компания Ucom приносит абонентам свои извинения за причиненные временные неудобства.