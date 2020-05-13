Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

Адамян, возможно, пропустит предстоящую встречу “Хоффенхайма”

Адамян, возможно, пропустит предстоящую встречу “Хоффенхайма”

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и немецкого “Хоффенхайма” Саркис Адамян может пропустить предстоящий матч.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Бундеслиги. Адамян, которая только  оправился от травмы, возможно, не примет участия в предстоящей игре “Хофенхайм” – “Герта”. Эта встреча запланирована на 16 мая.

25 февраля у Адамяна была прооперирована правая лодыжка. Футболист до этого принял участие в 16-и матчах и стал автором 6-и голов.

Он возобновил тренировки с 14 апреля.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации