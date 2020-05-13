Адамян, возможно, пропустит предстоящую встречу “Хоффенхайма”
13:02, 13 Май, 2020
Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и немецкого “Хоффенхайма” Саркис Адамян может пропустить предстоящий матч.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Бундеслиги. Адамян, которая только оправился от травмы, возможно, не примет участия в предстоящей игре “Хофенхайм” – “Герта”. Эта встреча запланирована на 16 мая.
25 февраля у Адамяна была прооперирована правая лодыжка. Футболист до этого принял участие в 16-и матчах и стал автором 6-и голов.
Он возобновил тренировки с 14 апреля.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен