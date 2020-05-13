Исследования по созданию вакцины продвигаются довольно быстро: главный эпидемиолог США

В Комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената США состоялись слушания с участием главного эпидемиолога страны доктора Энтони Фаучи. Он предупредил об опасности возобновления эпидемии раньше ожидаемого времени.

«Арменпресс», ссылаясь на “Голос Америки” сообщает, что помимо него, в слушаниях принимали участие и другие официальные лица - директор Центра по профилактике заболеваний Роберт Ретфилд, руководитель Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Стефан Хан и заместитель министра здравоохранения Бретт Джиуар. На слушаниях в дистанционном режиме, посвященных пандемии коронавируса, из своего дома в Теннесси председательствовал самоизолированный сенатор-республиканец Ламар Александр.

Доктор Фаучи отметил, что для решения проблем с коронавирусом необходимо адекватное диагностирование. В этой связи он напомнил, что Национальный институт здравоохранения, в котором и возглавляемое им ведомство, недавно расширил программы диагностирования. По его словам, в разработке коронавирусной вакцины ведется большая работа со стороны ученых. Исследования в этом направлении продвигаются довольно быстрыми темпами.

“Есть не менее 8 видов вакцины, которые проходят испытания в клинических условиях. Национальный институт здравоохранения в этом вопросе сотрудничает со многими фармацевтическими компаниями. Я представлю одну, которая не единственная, но в ее исследовательской работе мы участвуем очень активно. Это работа компании “Moderna Therapeutrics” по вакцине RNA. Как Вы помните, в январе в этой комиссии я сказал, что эти работы продлятся от года до 18 месяцев, если мы добьемся успеха в вопросе вакцины”, - отметил Фаучи.

Коснувшись вопроса возвращения детей в школы, Фаучи подчеркнул необходимость обеспечения доступности тестирования на коронавирус. Главный эпидемиолог страны отмечает, что досрочное открытие может привести к рецидиву заболевания. Он подчеркнул, что до открытия школ вакцина вряд ли будет готова.

“Как и прежде, так и сейчас моя озабоченность заключается в том, что если некоторые города, штаты, территории будут открыты раньше времени и без эффективного противодействия соответствующей действительности, то мы можем стать свидетелями новой вспышки инфекции, которая вновь превратится в эпидемию. Поэтому есть очень четкое послание - по возможности следуйте требованиям разработанных руководящих принципов, которые глубинны и хорошо разработаны”, - сказал Фаучи.