В международном аэропорту “Звартноц” раз в неделю будут осуществляться регулярные грузовые перевозки

В грузовом кластере международного аэропорта “Звартноц” после длительного перерыва начнут осуществляться регулярные грузовые перевозки (cargo).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает международный аэропорт “Звартноц”.

Согласно договоренности, достигнутой между компанией “Coyne Airways” и международным аэропортом “Звартноц”, с 10 мая этого года начнутся регулярные грузовые перевозки между городами Льеж (Бельгия) и Ереван. Грузовые перевозки будут осуществляться с очередностью - один рейс в неделю, каждое воскресенье. Рейсы будут осуществлять “боинги 737-400” с возможностью перевозки до 20 тонн грузов”, - отмечают в аэропорту.

Как сообщает “Internatioanl transport journal”, британская компания уже более двух десятилетий осуществляет грузоперевозки в Ереван, ранее обслуживая столицу Армении через Тбилиси.

Исполнительный директор авиакомпании Ларри Койн отметил, что на протяжении многих лет Ереван был для них важным рынком.

“Мы рады возможности увеличить пропускную способность с помощью прямых грузоперевозок из Льежа, что особенно будет приветствоваться во время глобальной эпидемии”, - заявил Койн.

Служба регулярных грузовых перевозок между городами Льеж и Ереван началась 10 мая 2020 года.

Подготовила Лилит Демурян