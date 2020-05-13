Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

Вараздат Карапетян сообщил о взломе его страницы в Facebook

Вараздат Карапетян сообщил о взломе его страницы в Facebook

Депутат парламентской фракции “Мой шаг” Вараздат Карапетян сообщил о взломе его страницы в Facebook.

Как передает «Арменпресс», депутат написал на своей странице в Facebook, что преступникам стала доступна его переписка.

“Вчера моя страница в Facebook подверглась взлому. Преступникам стала доступна моя переписка, размещены ссылки. Это проявление политической безнравственности и подлости, которая не останется безнаказанной”, - написал депутат.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации