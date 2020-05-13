Вараздат Карапетян сообщил о взломе его страницы в Facebook
12:03, 13 Май, 2020
Депутат парламентской фракции “Мой шаг” Вараздат Карапетян сообщил о взломе его страницы в Facebook.
Как передает «Арменпресс», депутат написал на своей странице в Facebook, что преступникам стала доступна его переписка.
“Вчера моя страница в Facebook подверглась взлому. Преступникам стала доступна моя переписка, размещены ссылки. Это проявление политической безнравственности и подлости, которая не останется безнаказанной”, - написал депутат.
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