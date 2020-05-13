Депутат парламентской фракции “Мой шаг” Вараздат Карапетян сообщил о взломе его страницы в Facebook.

Как передает «Арменпресс», депутат написал на своей странице в Facebook, что преступникам стала доступна его переписка.

“Вчера моя страница в Facebook подверглась взлому. Преступникам стала доступна моя переписка, размещены ссылки. Это проявление политической безнравственности и подлости, которая не останется безнаказанной”, - написал депутат.