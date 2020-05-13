Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает строго соблюдать противоэпидемиологические правила предотвращения распространения коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян говорил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“Сегодня на улицах я вижу людей, приветствующих друг друга руками, очень близких стоящих людей, это очень большая проблема, и мы можем оказаться перед серьезным кризисом. Поскольку коронавирус, как минимум, год еще будет рядом с нами, мы должны научиться жить с ним. Я призываю вас строго соблюдать противоэпидемические правила. Три из них создают полную возможность не заразиться и не заразить: сохранять социальную дистанцию, не прикасаться к лицу нечистыми руками, не пользоваться нечистой посудой”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что ежедневно в Армении фиксируется более ста новых случаев заражения коронавирусом, если этот темп продолжится, это может стать причиной новых ограничений.

В Армении с 16 марта объявлено чрезвычайное положение, которое продлено до 17:00 14 мая

Норайр Шогикян