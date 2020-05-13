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Помпео прибыл в Израиль. ТАСС

Помпео прибыл в Израиль. ТАСС

 Госсекретарь США Майкл Помпео в среду утром прибыл в Израиль. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Рад быть в Израиле для координации действий с [премьер-министром Биньямином] Нетаньяху и [спикером Кнессета (парламента) Бени] Ганцем для борьбы с двумя ключевыми угрозами. Израиль и США будут бороться с этими вызовами плечом к плечу", - отметил Помпео.

Как указывает Agence France-Presse, Помпео приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Это его первая иностранная поездка почти за два месяца. Ожидается, что он проведет две отдельные встречи с Нетаньяху и Ганцем в Иерусалиме.

 


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