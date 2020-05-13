Лицо, угрожавшее депутату Национального собрания, задержано по указанию прокурора

По материалам, подготовленным в управлении полиции Еревана на основе сообщения депутата НС Николая Багдасаряна, выяснилось, что член общественной инициативы “Воля защиты армянских ценностей” Артур Алексанян вместе с другими членами инициативы провел акцию против ратификации Конвенции СЕ “О защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия сексуального характера”, в ходе которой, встретившись с депутатом Национального собрания Армении Николаем Багдасаряном, потребовал от него проголосовать против ратификации конвенции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении․

“После завершения заседания Национального собрания Артур Алексанян на проспекте Баграмяна в Ереване преследовал представителя власти - депутата Национального собрания Николая Багдасаряна, и выяснив, что последний проголосовал за ратификацию конвенции, озвучил в его адрес ругательства сексуального характера и пригрозил расправиться с ним.

По факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 316 УК Республики Армения.

По указанию прокурора Артур Алексанян задержан”, - говорится в сообщении.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.