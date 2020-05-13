В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса. РИА Новости

Власти Новой Зеландии отменили действие чрезвычайного положения в стране в связи с переходом на новый уровень смягчения карантинных ограничений, говорится в заявлении новозеландского министра гражданской обороны Пеени Хенаре.

Режим ЧП в Новой Зеландии был введен 25 марта.

"Чрезвычайное положение в Новой Зеландии отменено, сейчас начался переходный период, по мере того как страна готовится перейти на второй уровень угрозы безопасности в связи COVID-19", - говорится в заявлении министра, которое размещено на сайте правительства.

Новая Зеландия выходит на второй уровень карантинных ограничений в 23.59 в среду по местному времени (14.59 мск). Второй уровень будет пересмотрен 25 мая. Власти призвали сохранять социальную дистанцию и соблюдать меры предосторожности из-за распространения коронавируса.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ранее заявила, что в рамках второго уровня смягчения ограничений откроются магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Школы и университеты будут открыты с 18 мая, а бары с 21 мая. Поездки внутри страны будут разрешены, в то время как границы государства будут продолжительное время оставаться закрытыми для въезда иностранных граждан.

По данным министерства здравоохранения Новой Зеландии, в стране выявлено 1147 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.