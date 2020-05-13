COVID-19: в Бразилии больше инфицированных, чем в Германии: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 4 млн 342 000 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 292 000. Излечились 1 млн 602 712 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 408 636 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 83 425 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 269 520. Число смертности в Испании составило 26 920 человек.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 232 243, число летальных исходов - 2 116. Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 226 463, умерших - 32 692. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 221 216 человек, смертность - 30 911.

Во Франции – 178 225 подтвержденных случая, число летальных исходов – 26 991. Число инфицированных в Бразилии – 178 214. Число смертей составляет 12 461. В Германии – 173 171 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 738.

Число подтвержденных случаев в Турции – 141 475, скончались 3 894 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 110 767 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 733.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 926 инфицированных, 7 новых случаев, скончались 4 633 человека. За последние дни летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 642, с начала эпидемии здесь скончались 11 человек.

В Катаре 25 149 подтвержденных случаев, смертность - 14. Число заразившихся в ОАЭ достигло 19 661 человек, здесь зарегистрировано 203 случая смерти.

В Кувейте - 10 277 случаев заражения, зарегистрировано 75 летальных случаев. В Египте – 10 093 случая, здесь скончались 544 человек. Число инфицированных в Ираке - 2 913, смертность - 112. В Ливане зарегистрировано 870 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 47 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превысило 212.