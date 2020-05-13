В ожидании с 80-х годов: в Беркабере скоро будут ездить по асфальтированной дороге

В приграничной общине Беркабер Тавушской области скоро будет благоустроенная дорога. “Традиция” невыполнения дорожно-строительных работ в селе, оставшаяся с 1980-х годов была нарушена, сейчас проходит активный этап программы асфальтирования дороги важного значения общины. В беседе с «Арменпресс» руководитель общины Беркабер Ваге Алиханян отметил, что это была долгожданная программа.

“С 1980-х годов в нашей общине дороги не ремонтировались, представьте себе, в каком плохом состоянии они. В настоящее время основная дорога, протяженностью 4 км, имеющая важное значение для села, должна быть заасфальтирована. Участок в 2 км - до села, участок в 2 км - в селе, до школы”, - сказал Ваге Алиханян. Он отметил, что земляные работы в основном завершены, примерно через 20 дней начнутся работы по асфальтированию. В конце августа долгожданная новая дорога будет готова. Глава общины отметил, что у них большие ожидания в связи с этой программой. После восстановления и благоустройства главной инфраструктуры села ожидается активизация общинной жизни.

“Приведу несколько примеров, чтобы было ясно, какие возможностей лишала плохая дорога. Из Иджевана, если люди на такси приезжали в наше село, водители брали 1000 драмов, сумма увеличивалась из-за неблагоустроенной дороги. У нас нет общественного транспорта, транспорт не работает в нашей общине, потому что никому не выгодно ездить по этой каменистой дороге. Кроме того, отказывались делать доставку в нашу общину”, - рассказал Ваге Алиханян.

Дорога является серьезной проблемой и с точки зрения развития туризма в общине.

“В прошлом году было небольшое число посещений, все в один голос отмечали, что главная проблема - ваша дорога. То есть, люди хочется приезжать, тем более, что наша община славится живописными местами. Если дорога будет благоустроена, то и мы сможем привлечь туристические потоки”, - сказал глава общины.

Ваге Алиханян отметил, что жители готовы работать для активизации туристического потока. В общине уже есть несколько гостевых домов, после завершения работ по благоустройству дороги откроются новые гостевые дома. По словам Ваге Алиханяна, коронавирус прикрыл все программы, однако он предлагает извлечь из сложившейся ситуации и положительное. В этом году многие жители Армении проведут свой отдых здесь.

В селе действует детский сад, который в настоящее время посещают 20 детей. Глава общины подчеркнул, что детский сад не получает государственной поддержки, он действует благодаря преданности жителей, благотворителей. Сегодня в селе есть проблема газификации. Жители, подобно благоустроенной дороги, ждут и газификации.

“Это имеет важное экономическое значение. Смотрите, за последние два года в селе было заложено 10 га садов. Исходя из этого, необходимо производство переработки, консервирования, многие не делают инвестиций, потому что село не газифицировано. В этом вопросе мы ожидаем содействия государства”, - сказал глава общины, добавив, что трое жителей уже вернулись в село, реализация программ приведет к оживлению сельской жизни.

Глава общины отметил, что ведутся значительные работы и по улучшению оросительной системы. В прошлом году по субвенциальным программам уже были проделаны некоторые работы, в этом году планируется их продолжить. В результате реализации оросительной программы 50 га садов смогут иметь нормальное орошение.

Анна Гзирян