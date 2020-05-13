В селе Золакар в результате обрушения погреба для картофеля погиб один человек

В Национальный центр кризисного управления 12 мая в 15: 00 поступила информация, что в селе Золакар Гегаркуникской области обрушился погреб для картофеля, есть пострадавшие. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что обрушился погреб для картофеля, находящийся во дворе одного из домов на 7-ой улице села Золакар (около 6 кв. м., глубина 2,5 м). В нем находились Аветик Ш. (1981 г.р.), Норик Ш. (1991 г.р.), Ани А. и Нвер Ш. (1968 г.р.).

До прибытия спасателей на место происшествия пострадавшие местными силами были извлечены из погребаа, Нвер Ш. скончался на месте.