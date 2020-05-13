Европейские индексы - 12-05-20
МОСКВА, 13 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.05% и составил 10819.50 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.39% и составил 4472.50 пункта, британский FTSE вырос на 0.93% и составил 5994.77 пункта, а российский RTSI вырос на 0.08% и составил 1137.28 пункта.
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