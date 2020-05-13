Газета “Айастани Анрапетутюн”: Маленький принц арены

“Кто может завладеть чьим-то сердцем, если для того, чтобы завоевать это сердце, не отдаст собственное. Леонид Енгибарян знал, как разделить свое сердце, чтобы оно досталось всем, и не было бы поводов для ревности? Не было никого, кто помог бы ему в этом вопросе, и он начал помогать сам себе. Необходимо было составить общие очертания цирковых и эстрадных репертуаров, а также репертуар клоуна, новые репризы и новые пантомимы, которые настолько дорого обходятся автору, что, по мнению Енгибаряна, нет никаких гонораров, которые могли бы компенсировать страдания автора. Даже если эти маленькие произведения рождаются на ногах, поскольку это происходит в часы саморазвития, в отчаянные часы раздумий, что ты абсолютно бездарен, и последнее, сделанное тобою, так и останется последним. Однако его опасения были безосновательны, от этого он получал такое удовольствие, что даже не представлял, что будет, если вдруг появится “настоящий” сценарист, а такие опасения рождаются не от бездарности артиста, а от того большого чувства ответственности, которое естественным образом присуще каждому талантливому человеку”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.