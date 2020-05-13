Газета “Айастани Анрапетутюн”: Решается вопрос информирования общества

“Одним из основных инструментов управления участием является вовлечение общественности в принятие решений уже на ранней стадии. Для обеспечения этого процесса первостепенное значение имеет повышение уровня информированности общества о правах и процессах. Особое значение имеет участие гражданина в процессах, касающихся здоровья и места проживания, чтобы гражданин максимально мог защищать собственные интересы и права.

С целью информирования общественности о вопросах окружающей среды и обеспечения надлежащего участия общественности Армения приняла ряд законов, подзаконных актов, также и международные соглашения. Ратифицированная Арменией основополагающая Конвенция ООН в этой сфере - Орхусская конвенция “О доступе к информации, участи общества в принятии решений и доступе к правосудию в отношении окружающей среды” от 1998 г.

В ходе встреч, периодически организуемых странами-сторонами Конвенции, по Армении было принято решение VI / 8, которым предлагается продолжить работу по надлежащему осуществлению общественных слушаний, установлению более длительного срока для представления общественности замечаний и предложений в процессе природоохранной экспертизы. К этому предложению обратился и омбудсмен Армении в своем докладе за 2019 год”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.