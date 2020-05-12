Песков и Навка госпитализированы в связи с заражением коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка находятся в больнице после заражения коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Навка.

"Все правильно", - ответила Навка на вопрос, находятся ли они с мужем Дмитрием Песковым в больнице в связи с заражением коронавирусом

Позднее Навка сообщила в Instagram, что необходимые меры были приняты вовремя, она идет на поправку. "Вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. У мужа ситуация немного сложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо", - написала Навка.

Ранее Песков сообщил, что заразился коронавирусом и не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.