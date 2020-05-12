Разрешение нагорно-карабахского конфликта основывается на принципе компромисса: глава МИД Армении

Разрешение нагорно-карабахского конфликта основывается на принципе компромисса: это означает отрицание также максималистических позицией какой-либо из сторон, и сопоставление тех обязательств, которые все стороны берут на себя для достижения сбалансированного, прочного компромисса. Как передает Арменпресс, об этом в своем вступительное слове сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на заседании СМИД СНГ.

В своей речи глава МИД Армении отметил:

“Уважаемые коллеги,

В первую очередь искренне приветствую всех вас и хочу еще раз поздравить по случаю 75-летия общей Победы в Великой Отечественной войне - самой кровопролитной войне в истории человечества.

9 мая - это священная дата для наших народов, которые понесли наибольшие потери и внесли решающий вклад в разгром фашизма.

Весомый вклад в Победу над фашизмом внесла антигитлеровская коалиция.

Память о погибших, память о подлинных причинах, породивших угрозу установления нацистского господства, призывает и сегодня совместно противостоять попыткам героизации нацизма и фашизма, распространению идеологии воинствующего национализма и ксенофобии.

Еще раз поздравляю Всех нас, уважаемые коллеги с великим праздником.

Уважаемый Абдулазиз Хафизович,

Я искренне благодарен Вам за Вашу инициативу провести намеченное заседание – первое, по сути, мероприятие уставного органа СНГ, запланированное в рамках председательства Узбекистанской стороны в Содружестве, выделяющегося своей целенаправленностью и насыщенностью.

Естественно, пандемия вносит корректировки, как глобального характера, так и на национальном уровне, также и в контексте деятельности СНГ и функционирования ее органов.

В Армении на сегодня выявлено 3538 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, из которых 1430 человек уже выздоровели и, к сожалению, было 47 случаев со смертельным исходом.

С 16 марта в стране установлен режим чрезвычайного положения, который с 4 мая действует с определенными послаблениями. Разрешены почти все виды экономической деятельности, при условии, что работодатели обеспечивают соответствующие условия труда в целях предотвращения распространения коронавируса.

Общество Армении постепенно адаптируется к жизни в условиях коронавируса, и наше правительство с целью минимализации негативного воздействия на сегодняшний день реализует 17 программ государственной поддержки на сумму порядка полумиллиарда долларов США.

Возвращаясь к теме нашего сегодняшнего заседания.

По согласованным вопросам у нас нет возражений, и мы их поддерживаем. Вместе тем, хотел бы пару слов сказать отдельно. Перечень предложенных вопросов, условно, можно разделить на два блока.

К первому блоку относятся вопросы, на продвижение по которым динамика распространения коронавирусной инфекции воздействует в меньшей степени. В их числе на наш взгляд очень интересный проект «Культурная столица», право реализации которого в 2022 году перейдет кыргызскому городу Каракол. В этом ряду перечислю также и проекты соглашений, регламентирующих взаимодействие оборонных ведомств в формате заинтересованных государств по таким направлениям, как гуманитарное разминирование, совместная (объединенная) система связи, актуализация перечня формирований, предлагаемых, в том числе и Армянской стороной, подразделений для включения в состав группировки пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ, направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах.

Это важное направление межгосударственного взаимодействия и важные документы.

К слову, из анализа объёма документов принятых за последние почти два десятилетия в рамках СНГ по данным направлениям, усматривается, что их подписантами являются страны, которые не только в рамках Содружества, но и в более углубленных форматах на шесть и пять стран на деле подтвердили свою готовность к более продвинутому формату в сотрудничестве в этих областях.

Более того, работа в рамках указанных интеграционных объединений продвинулась далеко вперед, и может есть смысл подумать о необходимости концентрации усилий в этих рамках.

Что касается второго блока вопросов нашей повестки, к ним можно отнести вопросы, при реализации которых, уже очевидно, что придётся учитывать фактор пандемии.

Это - стратегии сотрудничества в области международного молодежного сотрудничества, физической культуры и спорта, туризма, сетевого университета и основных мероприятий сотрудничества в области культуры.

В принципе, эти документы были разработаны в русле обеспечения преемственности с аналогичными, ранее принятыми и не учитывают того обстоятельства, что в ближайшее время придется более интенсивно практиковать дистанционные методы взаимодействия. Этот фактор, полагаю, найдёт своё отражение и будет учтен соответствующими органами отраслевого сотрудничества СНГ при разработке среднесрочных планов реализации мероприятий.

В этот непростой период, согласованные действия государств, в том числе и в целях координации подходов в противодействии распространению пандемии коронавируса, наиболее востребованы. В формате Содружества, на основе наработанной годами правовой базы, необходимо будет сделать акцент не просто на экономику, а на ее инновационную составляющую, с учётом новых реалий продвигать культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в сфере молодёжной политики, туризма, науки и т.д.

В заключении, уважаемый Абдулазиз Хафизович, я вынужден отреагировать по вопросу, затронутому моим коллегой, уважаемым господином Мамедъяровым, относительно Нагорно-Карабахского конфликта, который обсуждается в формате со-председательства Минской группы ОБСЕ.

Я не намерен долго говорить на эту тему, мы продолжаем очень интенсивно работать в этом формате. Нет альтернативы мирному урегулированию, мы нацелены на практическую работу, проводили эту практическую работу два года и намерены и дальше продолжать. Угрозы силой, применения силы отвергаются, и эти акценты, которые я слышал сегодня, отвергаются категорически.

Разрешение этого конфликта основывается на принципе компромисса: это означает отрицание также максималистических позицией какой-либо из сторон, и сопоставление тех обязательств, которые все стороны берут на себя для достижения сбалансированного, прочного компромисса.

С этим настроем мы продолжим работать в рамках процесса мирного урегулирования с намерениями достижения исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Ещё раз благодарю Вас, Абдулазиз Хафизович, за Вашу инициативу и за возможность провести наше заседание сегодня. Я хочу поблагодарить, также, Сергея Николаевича за очень эффективную работу и за организацию нашей работы за весь этот период. Я действительно очень высоко ценю это.

Спасибо”.