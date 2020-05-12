В ВОЗ рассказали о разработке вакцин от коронавируса

В мире более сотни фармкомпаний разрабатывают вакцины от коронавируса, восемь образцов уже проходят клинические исследования. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

При этом она подчеркнула, что говорить о сроках появления препарата пока рано. В ВОЗ полагают, что разработать вакцину могут уже в этом году, однако массовое производство начнется не раньше следующего.

Также Вуйнович отметила, что принятые в России меры по борьбе с эпидемией дали хороший результат, в стране невысокий уровень смертности.

По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.