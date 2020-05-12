Аршавир Гарамян написал заявление об уходе с поста секретаря Совета безопасности Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, об это он написал на своей странице в Facebook.

Гарамян, в частности, отметил, что покидая пост, не оставит службу во благо защиты Отечества и внесет посильный вклад в обеспечение безопасности страны.

Аршавир Гарамян был назначен секретарем Совета безопасности Республики Арцах 26 июня 2019 года.