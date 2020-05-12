Получены сотни заявок на сумму свыше 45 млрд драмов

Механизм совместного финансирования программ общинного развития путем предоставления субвенций из госбюджета активно набирает обороты. Если говорить цифрами, то по итогам прошлого года на субсидируемые программы, нацеленные на реализацию инфраструктурных проектов в различных областных общинах, было выделено порядка 16,4 млрд. драмов.

Эти средства охватывают общий бюджет одобренных программ, в финансировании которых участвует как государство, так и община. При этом доля правительства в прошлом году достигла 9,6 млрд драмов, а общины в свою очередь обеспечили около 6,8 млрд драмов, требуемых для реализации программ социального и экономического характера.

Несмотря на пандемию коронавируса и негативные экономические последствия, которые уже проявились вследствие снижения темпов экономической активности, местные общины продолжают проявлять довольно высокую заинтересованность в реализации подобных проектов. Как отметил на днях министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, на 2020 год уже получено 810 заявок на субвенционные программы, общая сумма которых превышает 45 млрд. драмов.

«Большая часть этих программ, порядка 456, на сегодня обсуждена и обработана. В общей сложности сумма, необходимая для их реализации, составляет 21,7 млрд. драмов. В соответствии с проведенными расчетами, доля софинансирования общин на данный момент составляет 9,5 млрд. драмов, а госбюджета - 11,2 млрд. драмов», - представил ситуацию министр, добавив, что многие программы находятся сейчас на стадии прохождения требуемых процедур, а конечные итоги будут подведены в течение ближайшего месяца.

Лоты укрупнят для получения большей эффективности

Среди программ общинного развития, в финансировании которых участвует государство, есть немало проектов, охватывающих дорожное строительство. Однако эта сфера не раз оказывалась в зоне внимания правительства именно по причине неудовлетворительного качества выполнения дорожных работ. Вопрос этот обсуждался и на уровне премьер-министра Никола Пашиняна, по оценкам которого, подрядчики зачастую получают деньги, а работы по дорожному строительству выполняют как придется. Во многом это и стало причиной того, что инфраструктурное строительство и ремонт (особенно дорог и оросительных линий) остались в прошлом году существенно не довыполнены. Для того, чтобы избежать подобной ситуации в будущем, правительство осенью прошлого года изменило условие для участия в гостендерах, обязав участников предоставлять банковские гарантии на сумму, которая необходима для осуществления запланированных работ.

Однако есть и другая, не менее важная проблема, которая сказывается на эффективности проводимых работ. Речь идет о масштабах строительства, поскольку, как показывает опыт, осуществлять работы усилиями малых компаний на небольшой территории не всегда бывает целесообразным. В этом смысле правительство намерено консолидировать тендеры на дорожное строительство в Армении.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» №35 от 13 мая 2020г.