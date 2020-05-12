Армения присоединилась к Международному телемарафону «Память без границ»

На днях была отмечена священная для каждого дата – 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Но обстоятельства, в которых оказалось человечество, борясь с новой угрозой – новой коронавирусной инфекцией, не помешали народам-победителям встретить этот день, День Великой Победы достойно – именно так, как его встретили в далеком 1945-м году.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Российского центра науки и культуры в Ереване, 9 и 10 мая 2020 года в Ростовской области РФ прошел международный телемарафон «Память без границ», в рамках которого его участники записывали видеообращения в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто живет рядом с ними, а также в адрес своих родственников, своих дедов и прадедов, которые выстояли человечество и свободу Родины в годы войны. Телемарафон был организован телеканалом "Дон24" совместно с Ростовским патриотическим общественным движением «#Дороги_славы_наша_история».

Участники проекта «Память без границ» - люди всех возрастов, граждане России, а также наши соотечественники, проживающие за рубежом. В нем приняли участие соотечественники и представители гражданского общества из Австралии, Армении, Белоруссии, Великобритании, Иордании, Ирландии, Испании, Италии, Панамы, Сербии, Сирии, Чехии.

Свои видеообращения направили Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, официальный представитель МИД России М.В. Захарова, представитель МИД России в г. Ростове-на-Дону Ю.М. Зикеев, председатель землячества ростовчан города Москвы, Герой России С.А. Липовой, депутаты Государственной Думы РФ Л.Н. Тутова, В.П. Водолацкий, начальник информационно-аналитического управления Московского дома соотечественников А. Бейненсон, депутат Законодательного Собрания Ростовской области В.В. Самургашев, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы О.В. Соловьев, координатор движения «Бессмертный полк» в Ростовской области А.Ю. Кудряков, председатель Ростовской городской организации ветеранов В.В. Гербач, герой РФ Г.К. Хоперсков, председатель Ростовской местной греческой национально-культурной автономии М.П. Леонова.

В телемарафон приняли участие также участники из Армении.

В своём видеообращении начальник отдела молодежного и межрегионального сотрудничества Российского центра науки и культуры в Ереване Сосе Мартиросян отметила: «Гордость подвигами наших ветеранов наших дедов и бабушек до сих пор живет в нас спустя 75 лет после великой победы, и хочу заверить, что наши внуки тоже будут знать о вашем героическом подвиге».

В свою очередь член «Совета Победы», президент Клуба историков «Виктория» Лилит Асоян рассказала о вкладе армянского народа в Великую Победу и поздравила всех ростовчан с Праздником.