Словоблудие и завиральность официального Баку для нас давно не новость. Не новость и стремление искуственного гособразования без роду и племени представить себя в качестве "древнего государства" за счет воровства и присвоения культурно-исторических, научных и иных достижений народов, действительно издревле проживавших и проживающих на земле, подаренной так называемому "Азербайджану" в начале ХХ века российскими большевиками в сговоре с турецкими кемалистами. В потугах доказать, что армян никогда не существовало на Армянском нагорье (а это Армения, Арцах, западная часть Азербайджана, северо-западная часть Ирана, юг Грузии, вся восточная Турция, то бишь Западная Армения, северо-западная часть Сирии), Баку по примеру Анкары (геноцид армян в Османской Турции в начале ХХ века) прибег не только к физическому уничтожению, т.е. геноциду и депортации армянского населения Азербайджана в 1988-91гг., но и планомерно уничтожает все еще сохранившиеся там армянские культурно-исторические памятники, выдавая армянские церкви за татские, стирая армянские письмена на стенах храмов, а то и просто их разрушая. Так были уничтожены десятки тысяч средневековых армянских хачкаров в Джульфе (Нахиджеван).

Более того, сравнено с землей армянское кладбище в Баку. Это кладбище еще называли христианским - там хоронили и русских, и украинцев, и белорусов, и евреев. Кстати, многие из них были участниками Великой Отечественной войны. Сегодня на этих разрушенных могилах построены дома, проложена автотрасса. И это лишь один из примеров того, как в Азербайджане "чтут" память о той войне.

Тут перейдем к перлам Ильхама Алиев о "вкладе" его страны в ВОВ. Не знаю, зачем российским СМИ понадобилось в эти дни брать интервью у президента страны, которая ничем, кроме незаконно доставшейся ей нефти похвастать не может, но напоролись наши коллеги на такое, что кроме саркастического смеха вызывать не может. Оказывается, победе над фашизмом СССР обязан не только азербайджанской нефти, но и такому "изобретению азербайджанской науки, как "коктейль Молотова". Процитировав эту шедевральную новость из интервью Алиева журналу "Национальная оборона", РИА Новости не без иронии отметили, что, по наиболее распространенной версии, этот термин появился во время советско-финляндской войны (1939-1940гг). Сначала такие снаряды, которыми финны забрасывали советские танки, называли "коктейлем для Молотова", а потом бутылки с зажигательной смесью стали использовать в борьбе с гитлеровской армией. По еще одной версии, такую "зажигалку" применяли на Кубе во время войны за независимость 1895-1896 гг. Ну, как тут не вспомнить, что, согласно азербайджанским ученым и школьным учебникам, "Христофор Колумб открыл Америку (наверное, и Кубу - Г.М.), основываясь на трудах средневекового ученого Насреддина Туси, считающегося в Азербайджане «азербайджанцем».

Перл второй. В интервью первому замгендиректора ТАСС Михаилу Гусману Алиев, ничтоже сумняшеся, утверждает, что в годы ВОВ "азербайджанские заводы круглосуточно производили военную технику, в том числе знаменитые «Катюши». Сколько ни рылась в интернете в поисках истины, ни в одном материале о производстве "Катюш" упоминания об Азербайджане не нашла. Воронеж, Москва, Челябинск, а Азербайджана как не бывало. Гусман эту галиматью "проглотил".

Подробности читайте в газете «Республика Армения» №35 от 13 мая 2020г.