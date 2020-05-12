С 4 мая в Армении официально разрешены тренировки профессиональных спортсменов. Многие команды и отдельные атлеты наконец-то вернулись в родные залы, открытые площадки, корты и футбольные поля, вход в которые им был заказан с середины марта. Естественно, пока со строгим соблюдением правил безопасности. А что делать, если проклятый коронавирус все же проник в натренированный организм?

Не спешите пожимать плечами и усмехаться: мол, что за глупый вопрос. Ведь мы имеем в виду не совсем то, что вы подумали. Спорим, первое, что многим из вас пришло в голову – незамедлительно обратиться в соответствующее медучреждение и следовать рекомендациям врачей. И это, как говорят в одной из моих любимых телепрограмм, правильный ответ! Но… не единственно верный. Предупреждал же, что не стоит горячиться. Так вот, мы подразумевали тот случай, когда зараженный чувствует себя достаточно хорошо, чтобы продолжать занятия спортом. Можно ли тренироваться, будучи инфицированным коронавирусом и насколько это безопасно? Выясняется, что не только можно, но и нужно. Более того – необходимо. Во всяком случае, так утверждают специалисты по лечебной физкультуре, обобщив мнения которых, мы решили представить все это дело на ваш суд. Надеемся, это вам не пригодится и ваши пути с вирусом не пересекутся. Если же COVID-19 все же задумает флиртовать с вами, то, возможно, представленные советы, окажутся полезными.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» №35 от 13 мая 2020г.