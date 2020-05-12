Казалось, переполох, имевший место в Национальном Собрании РА 8 мая, до понедельника забудется, стороны успокоятся и, извлекая уроки из инцидента, отныне не вспомнят об этом с главной трибуны страны.

Напомним, что в зале заседаний НС, в ходе обсуждения выполнения программы правительства на 2019 год, возникла потасовка между «мойшаговцем» Сасуном Микаеляном и лидером фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, в которую было вовлечено достаточно большое число народных избранников: кто с целью разнять позабывших о социальной дистанции коллег, а кто и нанести исподтишка лишний удар противнику. Естественно, заседание пришлось прервать.

После инцидента Эдмон Марукян заявил, что инцидент должен получить политическую оценку и иметь политические последствия, затем фракция объявила о бойкоте заседания.

Вечером того же дня в парламенте выступил премьер-министр Никол Пашинян, расценивший инцидент как результат провокации со стороны «Просвещенной Армении», в то же время осудивший и парламентское большинство за то, что поддались на эту провокацию. Более того, премьер высказал мнение, что происшедшее – самое большое их поражение после революции.

Тема масштабного рукоприкладства народных избранников в присутствии главы правительства продолжилась и в понедельник, на очередном заседании НС – в ходе обсуждения годового отчета о деятельности Защитника прав человека.

Помимо того, что депутаты фракции «Мой шаг» выступили с осуждающими заявлениями в адрес «просвещенных», и особенно лидера фракции Эдмона Марукяна, Сасун Микаелян неожиданно заявил, что готов сложить мандат, если так же поступит Эдмон Марукян. Господин Микаелян потребовал также, чтобы и Марукян, и его брат (позволивший себе оскорбительные высказывания в социальных сетях в адрес Микаеляна) попросили прощения у него, а заодно и у вице-спикера НС Алена Симоняна в связи с недавним инцидентом там же, в зале заседаний НС.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» №35 от 13 мая 2020г.