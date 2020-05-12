Реформа судебно-правовой системы набирает обороты. Шаг за шагом, внося изменения и дополнения в уже существующие кодексы, законы и подзаконные акты, принимая новые правовые документы, руководство страны постепенно, но настойчиво идёт по пути кардинального обновления и переустройства судебной системы, который должен гарантировать её оздоровление.

Вступление в силу в начале мая изменений в Судебный кодекс Республики Армения, по сути, явилось одним из этапных моментов реализуемой широкомасштабной судебно-правовой реформы. Что дальше? Какие шаги планируются в ближайшем будущем на основании уже обновлённых законодательных регулировок?

Премьер-министр Никол Пашинян убеждён, что после вступления в силу изменений в Судебный кодекс и осуществления дальнейших запланированных шагов «мы существенно изменим качество судебной системы и будем уверены, что в системе будут работать, только высококачественные судьи».

Но как это будет происходить? Как привлечь в систему «хороших» судей и освободить её от «плохих»? Эти вопросы глава правительства адресовал одному из главных ответственных за проведение реформы, министру юстиции Рустаму Бадасяну, который в течение длившейся почти час беседы подробно представил алгоритм дальнейших действий, намеченных в этом направлении.

Уже всесторонне рассмотрен международный опыт, подробнейшим образом изучены все примеры успеха и неудач в странах, которые шли по пути освобождения судебной системы от накопленных негативных явлений и засилья коррупции вплоть до её кардинального оздоровления, вместе с авторитетными зарубежными консультативными организациями и при технической поддержке соответствующих структур ЕС и USAID начат этап практической работы.

«Хочу, чтобы наша общественность знала, что в течение всего этого процесса мы изучали международный опыт, и мы знаем, что в мире были попытки веттинга, смысл которых был в том, что возник вакуум, в стране вообще не было суда с вытекающими из этого многочисленными последствиями. Важно то, что «смешав сухое и мокрое», вместе с плохими специалистами, десятью несправедливыми из судебной системы были вытеснены также десять справедливых», - отметил Никол Пашинян, разъясняя суть поставленной перед разработчиками армянской реформы задачи: избавиться от плохого, сохранив при этом хорошее.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» №35 от 13 мая 2020г.