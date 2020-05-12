В правительстве Армении обсуждены результаты антикризисных мероприятий

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное совещание по вопросам антикризисной политики по нейтрализации последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, в ходе обсуждения была затронута эффективность утвержденных правительством мероприятий экономической и социальной помощи. В этом контексте ответственные лица доложили о проделанных работах, обеспечении адресности помощи.

Было отмечено, что программы экономического характера были оценены как эффективные, этими мероприятиями воспользовались хозяйствующие субъекты, работающие в наиболее пострадавших вследствие кризиса сферах. Инструментами государственной поддержки воспользовались компании, действующие в сферах туризма, перерабатывающей промышленности, предоставления услуг, сервиса, строительства, здравоохранения и др. Ответственные лица подчеркнули, что с учетом тенденций последних дней проблему обеспечения ликвидности в экономике можно считать решенной.

Коснувшись социальных программ, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян доложила, что адресность проводимых мероприятий высокая, количество бенефициаров программ также высокое. Свидетельством этого является то, что количество заявок на получение поддержки резко сократилось.

В ходе совещания были также затронуты возможности реализации новых программ в сфере сельского хозяйства. В частности, были обсуждены вопросы стимуляции мер по увеличению посевных площадей, разработки и внедрения соответствующих механизмов в этом направлении.