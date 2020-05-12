У сотрудников службы безопасности премьера нет коронавирусной инфекции: пресс- секретарь премьера
19:20, 12 Май, 2020
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян опровергает информацию о том, что у сотрудника службы безопасности премьер-министра обнаружен коронавирус. Об этом Геворгян сказала в беседе с Арменпресс.
«Сотрудник отдела кадров аппарата премьер-министра сдал тест на коронавирус, а у сотрудников службы безопасности коронавируса нет. Премьер-министр же всегда сообщает о своем тестировании, в последние дни он не проходил тестирования», - сказала Геворкян.
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