Успех в процессе урегулирования конфликта зависит от двух ключевых условий: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с комментарием в связи с 26-летием вступления в силу Соглашения о полном прекращении огня и военных действий. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в комментарии говорится:

“12 мая 1994 года вступило в силу трехстороннее Соглашение о полном прекращении огня и военных действий, подписанное Арцахом, Азербайджаном и Арменией при посредничестве России.

Соглашение о прекращении огня является единственным ощутимым достижением в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, которое стало результатом полноценных трехсторонних переговоров с прямым и полноправным участием в них одной из основных его сторон – Республики Арцах.

Путь к бессрочному перемирию был нелегким. Предыдущие попытки положить конец войне срывались из-за позиции Азербайджана, который, будучи уверенным в своем военно-техническом превосходстве, надеялся на силовое решение конфликта. Дипломатический успех стал возможен лишь после того, как Армия обороны Арцаха отразила вооруженную агрессию Азербайджана и обеспечила безопасные границы республики и тем самым серьезно подорвала потенциал Баку, нацеленный на решение конфликта посредством военной силы.

Еще одним препятствием на пути к соглашению об установлении бессрочного перемирия было нежелание Азербайджана вести прямые переговоры с Республикой Арцах. Однако после существенного ослабления своего военного потенциала азербайджанское руководство не только перестало препятствовать полноценному вовлечению официального Степанакерта в переговорный процесс, но и само неоднократно инициировало прямые контакты с властями Арцаха, в том числе на высшем уровне. Устранение основного препятствия для ведения прямых переговоров позволило сконцентрироваться на вопросах по существу и тем самым заложить основу для последующего дипломатического успеха – установления бессрочного режима прекращения огня и военных действий.

Трудно переоценить всю значимость соглашения от 12 мая 1994 года, которое позволило перевести азербайджано-карабахский конфликт в политико-дипломатическое русло и создать условия для того, чтобы стороны при содействии международных посредников могли сосредоточить свои усилия непосредственно на поиске путей окончательного урегулирования конфликта посредством переговоров.

К сожалению, в последующие годы не удалось развить этот успех, что было обусловлено возвращением Азербайджана к своей прежней политике конфронтации, угроз и отказа от переговоров с прямым участием Арцаха.

Соглашения от 12 мая 1994 года демонстрирует, что успех в процессе урегулирования конфликта зависит от двух ключевых условий: исключение каких-либо иллюзий относительно возможности решения конфликта посредством силы и организация полноценных трехсторонних переговоров, при которых каждая из сторон конфликта ведет переговоры от своего имени и по тем вопросам, которые входят в ее компетенцию.

Республика Арцах вновь подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию конфликта и последовательно прилагает усилия для полноценного поддержания режима прекращения огня, будучи готовой решительно предотвратить любую попытку Азербайджана развязать очередную агрессию”.