Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-05-20

ЕРЕВАН, 12 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 мая, курс доллара США вырос на 1.13 драмa и составил 487.15 драм. Курс евро вырос на 0.84 драмa и составил 527.05 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.63 драм. Курс британского фунта сократился на 0.45 драмa и составил 600.56 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 41.55 драмa и составила 26668.87 драм. Цена серебра выросла на 7.82 драмa и составила 241.9 драм. Цена платины выросла на 11.87 драмa и составила 11856.31 драм.