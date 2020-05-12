Посольство предоставило еду и предметы первой необходимости гражданам Армении в Верхнем Ларсе

Посольство Армении в Грузии предоставило еду и предметы первой необходимости гражданам Армении в Верхнем Ларсе. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

12 мая дипломаты посольства Республики Армения в Грузии принесли еду и предметы первой необходимости для граждан Республики Армения в Верхнем Ларсе (в Верхнем Ларсе 15 граждан Республики Армения), которые хотят переехать из России в Армению через Грузию.

Представители посольства побеседовали с гражданами, представили вызванную эпидемией ситуацию, призвали граждан вернуться в места проживания до открытия границы.

Дипломаты отметили, что в связи с новым типом коронавируса переезд граждан Армении на Родину осуществляется исключительно комендатурой и министерством иностранных дел Армении, согласно разработанному графику и плану действий, отдельные инициативы, осуществляемые с нарушением установленных ограничений, могут привести к неконтролируемым последствиям и нарушить работы по перевозке граждан.