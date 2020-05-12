COVID-19. Количество зараженных в США превысило 1 млн 386 тыс человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 4 млн 282 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 288 тыс. Излечились 1 млн 541 тыс 322 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 386 тыс 386 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 81 тыс 852 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 269 тыс 520. Число смертности в Испании составило 26 тыс 920 человека.

По числу инфицированных далее следует Великобритания. Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 233 060 человек, умерших - 32 065. По показателю смертности Великобритания стала второй в мире после США.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 232 тыс 243 человек, число летальных исходов - 2 116. Здесь за сутки выявлено более 10 тыс новых случаев. На следующем месте по числу инфицированных находится Великобритания, общее число подтвержденных случаев - 223 тыс 060 человек, смертность – 32 тыс 065.

В Италии 219 тыс 814 подтвержденных случаев заражения, количество смертей - 30 тыс 739. Во Франции – 177 тыс 423 подтвержденных случая, число летальных исходов - 26 тыс 643. В Германии – 172 тыс 626 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 тыс 661.

Число инфицированных в Бразилии – 169 тыс 594. Число смертей составляет 11 тыс 563. Число подтвержденных случаев в Турции – 139 тыс 771, скончались 3 тыс 841 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 110 тыс 767 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 тыс 733.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 919 инфицированных, всего 1 новый случай, скончались 4 тыс 633 человека. За последние дни летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 639, с начала эпидемии здесь скончались 11 человек.

В Катаре 25 тыс 149 подтвержденных случаев, смертность - 14. Число заразившихся в ОАЭ достигло 19 тыс 661 человек, здесь зарегистрировано 203 случаев смерти.

В Кувейте 10 тыс 277 случаев заражения, зарегистрировано 75 летальных случаев. В Египте – 9 тыс 746 случаев, здесь скончались 533 человек. Число инфицированных в Ираке - 2 тыс 818, смертность - 110. В Ливане зарегистрировано 870 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 47 человек. Скончались 3 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превысило 212

Самая пожилая жительница Испании вылечилась от COVID-19

Самая пожилая жительница Испании - 113-летняя Мария Браниас - смогла вылечиться от коронавируса COVID-19, сообщили ее родственники в аккаунте в Twitter, который ведут от ее имени.

Мария последние двадцать лет живет в доме престарелых в провинции Жирона (автономное сообщество Каталония). В апреле у нее проявились признаки коронавируса, который проходил в легкой форме, в начале мая врачи подтвердили, что она выздоровела. Во время болезни она находился в изоляции в своей комнате, постоянно общалась по телефону с членами семьи.

С 2019 года Браниас считается самой пожилой жительницей Испании. Она родилась в 1907 году в семье испанских эмигрантов в американском Сан-Франсиско. Через некоторое время семья вернулась в Испанию. В 1931 году она вышла замуж за врача, у нее трое детей, одиннадцать внуков и 13 правнуков. За свою жизнь Мария пережила эпидемию "испанского гриппа" в 1918 году и Гражданскую войну (1936-1939).

В китайском Ухане протестируют всех жителей

Власти китайского Уханя, откуда началось распространение пандемии нового коронавируса, распорядились о тестировании всех жителей города. Анализы с использованием нуклеиновых кислот будут проведены в течение 10 дней.

Ранее, в воскресенье, 10 мая, в Ухане, были выявлены пять новых случаев пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Численность населения Уханя - более 11 миллионов человек.

Министр культуры РФ сообщила, что лечится от коронавируса дома

Министр культуры РФ Ольга Любимова, заразившаяся коронавирусом, сообщила, что продолжает лечиться дома, температура у нее не очень большая, что позволяет работать и быть включенной в процесс.

"Мне удается, по счастью, не останавливать рабочий процесс, что сейчас очень важно, потому что вы понимаете, что ситуация, когда мы все на ВКС и разрозненны, совсем выпадать на 2-3 недели из хода работы министерства мне бы очень не хотелось. Это бы добавляло только тревоги, по счастью, у меня не очень большая температура вечером, и днем я могу совершенно спокойно работать, находясь дома, разумеется, и мне предстоит высидеть, что очень сложно, конечно, весь положенный срок, но, надеюсь, все этим и ограничится", - рассказала Любимова в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее пресс-секретарь министра Анна Усачева сообщала РИА Новости, что Любимова заразилась коронавирусом, однако речи о госпитализации не шло.

Белый дом надел маску

Всякий, кто заходит на территорию Белого дома, обязан надеть защитную маску, это распоряжение введено с понедельника после того, как в ближнем круге Трампа были выявлены вирусоносители, а главные инфекционисты страны были отправлены в карантин на две недели.

Действие распоряжение не распространяется на одного человека - самого руководителя администрации США, заявившего, что федеральные власти "сумели принять вызов" и выпустили достаточное количество проверочных тестов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Euronews.

Сам Трамп сдает анализы ежедневно, столь же приоритетны и те, кто либо работает в домах престарелых, либо там проживает. Резидентов медико-социальных учреждений - не менее миллиона, и их должны проверить в первую очередь.

В настоящий момент анализы на вирусоносительство взяты в общей сложности у свыше девяти с половиной миллионов американцев.

Из-за коронавируса количество бедных в Мексике может вырасти до 70 млн человек

Экономические последствия пандемии коронавируса могут привести к увеличению количества бедных в Мексике на девять миллионов человек. Об этом говорится в правительственном докладе, опубликованным в понедельник. В документе также звучит призыв о помощи в виде пенсий и страховки. В Мексике не предоставляют федеральных пособий по безработице. Передает русская служба «Голоса Америки».

Увеличение трудностей, связанных с коронавирусом, может привести к 70 миллионам бедных. Население Мексики составляет почти 130 миллионов человек. 56% жителей страны не зарабатывают достаточного количества денег для покрытия основных потребностей. Об этом говорится в докладе CONEVAL, независимом государственном агентство, которое занимается исследованиями проблемы бедности.

Из-за закрытия предприятий и малого бизнеса, по словам властей Мексики, между серединой марта и началом апреля было потеряно 346 000 рабочих мест. По мере падения экономики, ожидается рост количества увольнений.

В настоящее время в Мексике нет государственных пособий по безработице. Люди, лишившиеся дохода, в основном вынуждены полагаться на личные сбережения, семью или на благотворительность, чтобы выжить.

В Мексике насчитывается около 35000 подтвержденных случаев коронавируса, жертвами которого стали как минимум 3400 человек.

Первый после перерыва брифинг Трампа по коронавирусу закончился конфликтом с журналистами

Президент США Дональд Трамп в понедельник покинул первый за долгое время брифинг в Белом доме по ситуации с коронавирусом с его участием после перепалки с журналистами.

Сотрудница телеканала CBS задала Трампу вопрос, зачем он постоянно делает акцент на соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов на коронавирус вместо того, чтобы обратить внимание на ситуацию внутри страны, где люди продолжают умирать.

"Люди умирают во всем мире. Возможно, это вопрос, который вам следует задать Китаю. Не спрашивайте меня, спросите Китай. Если вы спросите их, вы можете получить очень необычный ответ", - ответил американский лидер в достаточно резком тоне. Газета The Washington Post и ряд других СМИ позднее обратили внимание на то, что Трамп сказал эти слова журналистке азиатского происхождения.

Она в свою очередь также возмутилась ответом президента и поинтересовалась, почему он говорит про Китай именно ей. Трамп пояснил, что говорит это не конкретно ей, а всем, кто задает "гадкие вопросы", после чего перебил ее, переключившись на журналистку телеканала CNN.

Та в свою очередь не стала задавать свой вопрос, а решила подождать, чтобы дать договорить коллеге. Тогда Трамп передал слово следующему присутствующему, минуя ее. Журналистка CNN все же попыталась задать вопрос, но Трамп перебил и ее, отметив, что дал ей слово, но она не воспользовалась возможностью. После обмена еще несколькими репликами Трамп попрощался с присутствующими и ушел с брифинга.

Белоруссия предложила странам СНГ объединиться для создания вакцин

Странам СНГ необходимо в условиях пандемии коронавируса COVID-19 объединить усилия для создания противовирусных препаратов и вакцин, а также наладить их массовое производство, заявил во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Он участвует во встрече министров иностранных дел государств Содружества, которая проходит по видеосвязи из-за эпидобстановки.

Макей, в частности, обратил внимание, что в апреле в рамках другого интеграционного объединения - Евразийского экономического союза - состоялась видеоконференция лидеров ЕАЭС. По итогам переговоров было заявлено, что борьба с COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности. Макей также отметил, что реакцией ЕАЭС на пандемию стала разработка ряда оперативных мер для защиты здоровья людей.

"На мой взгляд, первоочередные шаги - это объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их массового производства, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок как в рамках Содружества, так и в целях транзита", - сказал Макей.