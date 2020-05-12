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Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.

"Да, я заболел, - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. - Лечусь".

Ранее о подозрении на коронавирус у пресс-секретаря президента сообщил Telegram-канал "Незыгарь".

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.


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БелТА


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