Число погибших после нападения на больницу в Кабуле возросло до 13

Число погибших в результате нападения на больницу в Кабуле возросло до 13, еще 15 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Афганистана.

Ранее сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших.

Террорист-смертник во вторник произвел взрыв у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. По данным телеканала, медицинское учреждение поддерживается международной гуманитарной организацией "Врачи без границ" (MSF). Позднее стало известно, что все боевики, устроившие нападение, были нейтрализованы силами безопасности.

По данным МВД, среди погибших - два младенца.

Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к атаке, сообщал 1TV.