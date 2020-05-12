Белоруссия предложила странам СНГ объединиться для создания вакцин. РИА Новости

Странам СНГ необходимо в условиях пандемии коронавируса COVID-19 объединить усилия для создания противовирусных препаратов и вакцин, а также наладить их массовое производство, заявил во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Он участвует во встрече министров иностранных дел государств Содружества, которая проходит по видеосвязи из-за эпидобстановки.

Макей, в частности, обратил внимание, что в апреле в рамках другого интеграционного объединения - Евразийского экономического союза - состоялась видеоконференция лидеров ЕАЭС. По итогам переговоров было заявлено, что борьба с COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности. Макей также отметил, что реакцией ЕАЭС на пандемию стала разработка ряда оперативных мер для защиты здоровья людей.

"На мой взгляд, первоочередные шаги - это объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их массового производства, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок как в рамках Содружества, так и в целях транзита", - сказал Макей.