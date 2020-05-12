Творчество - мой способ общения с миром: Эдвард Милитонян отмечает свой день рождения

Эдвард Милитонян, долгие годы являющийся председателем Союза писателей Армении, 12 мая отмечает свое 68-летие.

Заслуженный работник культуры Республики Армения считает, что величайшим достижением является то, что дети любят стихи его, ценят их, они востребованы.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» он сказал, что это великая сила, когда дети с трепетом читают его стихи и декламируют их.

“Начинаешь смотреть на мир глазами детей, испытываешь наслаждение, когда своими глазами видишь литературу, человеческие отношения, природу, все. Своими самыми важными и интересными произведениями считаю детские, детско-юношеские книги и литературу в целом, которой в нашей семье всегда придавалась важность, она была культом. Я с детства писал, и это стало моим образом жизни, взглядом на мир, образом общения с миром”, - отметил Милитонян и добавил, что замечательно, когда твоя книга дает кому-то немного тепла, воодушевляет, создает повод для размышлений. Так писатель становится счастливым.

Касаясь вопроса, что для детей, юношей писать сложнее, чем создавать литературу для взрослых, Милитонян сказал, что об этом писали многие, но на самом деле, создавая детские произведения, не сможешь добиться успеха, если Бог не дал тебе бесконечный дух детства, независимо от того, тебе 25 или 90 лет. “Не случайно, что Ованес Туманян, который написал и перевел на армянский язык многочисленные детские произведения, обладал этим духом. Таковым был и Газарос Агаян, который представлялся простым человеком, появившийся из какого-то эпоса, с детской душой, добрый, яркий. Детским духом были проникнуты и Вахтанг Ананян, Генрик Севан, а сегодня это Сурен Мурадян и многие другие. Детская литература - сложная литература, востребованная во всем мире”, - подчеркнул детский писатель.

Говоря о своих желаниях, мечтах, он признался, что очень хочет, чтобы как можно скорее мы избавились от коронавируса. Он говорил с друзьями, живущими в других странах, которые рассказывали, что во всем мире одна и та же ситуация. “Хочу, чтобы врачи, ученые как можно скорее нашли способ борьбы с эпидемией, чтобы вернуться к нормальной жизни. Нет нашей обычной жизни, и я мечтаю вернуться к привычной жизни”, - подчеркнул писатель.

Эдвард Милитонян вспомнил и Мартироса Сарьяна. Когда его поздравили с Днем рождения, писатель сказал, что для него каждый день - день рождения, и именно так он воспринимает жизнь.

“12 мая и шестилетие моего внука Аветика, который является правнуком Исаакяна и Сарьяна”.

Анжела Амбарцумян