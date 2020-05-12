Инспекторы ИОБПП пройдут переподготовку

По инициативе Инспекционного органа безопасности продуктов питания Армении и общественной организации “Агентство стратегического развития” при содействии Программы “Развитие скотоводства на юге Армении”, осуществляемой при финансировании Швейцарского агентства развития и сотрудничества, планируется провести переподготовку областных инспекторов Инспекционного органа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ИОБПП.

Цель проекта - повысить знания областных инспекторов о правовых актах, регулирующих сферы ветеринарии, безопасности пищевых продуктов, фитосанитарии, юридического и пограничного контроля, что также повысит и качество работы.

По окончании переподготовки будет организовано тестирование, которое позволит оценить профессиональные знания инспекторов, на основе чего можно будет спланировать дальнейшие шаги по развитию их возможностей.

Переподготовку планируется провести в мае - июне 2020 года.