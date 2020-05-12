Перед Центральным банком группа граждан организовала акцию: 2 человека доставлены в полицию

12 мая группа граждан перед Центральным банком организовала акцию, направленную против деятельности кредитных организаций. Как сообщает «Арменпресс», один из организаторов, активист Мануел Манукян представил, что они требуют встречи с представителями ЦБ.

Сотрудник полиции сообщил участникам акции, что один человек может войти в здание и встретиться с представителем ЦБ, однако они отказались от этого предложения. Участники требовали, чтобы представитель ЦБ вышел и встретился с ними.

Полиция призвала прекратить акцию, так как по решению коменданта акции не разрешены и между участниками должно сохраняться расстоянии.

Мануэл Манукян возразил, что они не проводят акцию, а пришли встретиться с представителем ЦБ. Он призывами попытался обострить ситуацию, после чего полиция нескольких граждан подвергла приводу.

В беседе с Арменпресс заместитель начальника отдела по связям с общественностью Полиции Армении Эдгар Джаноян пояснил, что двое граждан доставлены в Центральный отдел полиции на основании ст. 182 Административного кодекса Республики Армения (невыполнение законного требования военнослужащего войск полиции или сотрудника полиции).

Карен Хачатрян