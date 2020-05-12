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В китайском Ухане протестируют всех жителей. Deutsche Welle

В китайском Ухане протестируют всех жителей. Deutsche Welle

Власти китайского Уханя, откуда началось распространение пандемии нового коронавируса, распорядились о тестировании всех жителей города. Анализы с использованием нуклеиновых кислот будут проведены в течение 10 дней.

Ранее, в воскресенье, 10 мая, в Ухане, были выявлены пять новых случаев пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Численность населения Уханя - более 11 миллионов человек.


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