В китайском Ухане протестируют всех жителей. Deutsche Welle

Власти китайского Уханя, откуда началось распространение пандемии нового коронавируса, распорядились о тестировании всех жителей города. Анализы с использованием нуклеиновых кислот будут проведены в течение 10 дней.

Ранее, в воскресенье, 10 мая, в Ухане, были выявлены пять новых случаев пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Численность населения Уханя - более 11 миллионов человек.