В китайском Ухане протестируют всех жителей. Deutsche Welle
14:35, 12 Май, 2020
Власти китайского Уханя, откуда началось распространение пандемии нового коронавируса, распорядились о тестировании всех жителей города. Анализы с использованием нуклеиновых кислот будут проведены в течение 10 дней.
Ранее, в воскресенье, 10 мая, в Ухане, были выявлены пять новых случаев пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Численность населения Уханя - более 11 миллионов человек.
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