Депутат Бабкен Тунян сдал тест на коронавирус, он температурит

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по экономическим вопросам Бабкен Тунян температурит, он сдал тест на коронавирус. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе рабочего обсуждения в парламенте сказал депутат Айк Геворкян.

Надеемся, что все будет обойдется”, - сказал Геворкян.

По состоянию на 11:00 12 мая в Армении было подтверждено 3 538 случаев коронавируса, из которых 1 430 выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 2 042 пациента. В общей сложности было проведено 33 313 тестов. Зарегистрировано 146 новых случаев заражения и 71 выздоровевших, 47 случаев смерти.

Норайр Шогикян