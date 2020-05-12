Время в Ереване: 11:07:36,   13 Май

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит в дистанционном формате

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит в дистанционном формате

Заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств проходит в дистанционном формате. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“В связи с распространением коронавируса заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит в дистанционном формате”, - написала Нагдалян.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 4 млн 256 000. По данным исследовательских центров, число умерших превысило 287 000 человек. Выздоровели 1 млн 527 568 человек.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации