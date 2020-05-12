Известны имена десяти лучших участников Мирзояновского фестиваля

В день рождения народного артиста СССР, многолетнего председателя Союза композиторов Армении Эдварда Мирзояна, 12 мая, видеоматериал с 10 лучшими произведениями участников республиканского конкурса-фестиваля юных композиторов, будет показан на официальных страницах в Facebook Союза композиторов Армении, Министерства НОКС Армении и Ереванской государственной консерватории им. Комитаса.

Как передает «Арменпресс», лучшими участниками конкурса стали Александр Тоникян, Аракс Ашчян, Ариана Варданян, Армен Геворгян, Григорий Баласанян, Эдгар Мхитарян, Эдуард Алексанян, Рубен Авагян, Саркис Аракелян, Сюзанна Агамалян.

В беседе с нами председатель Союза композиторов Армении Арам Сатян сказал, что он получил множество заявок. “Мы выбрали 10 участников, записи произведений которых 12 мая в 19:00 мы представим на трех платформах”, - отметил Сатян.

По его словам, обращались дети и из других стран. “Думаю, этот конкурс очень перспективен и может стать международным, поскольку таких конкурсов очень мало. На этот раз мы проводим фестиваль, а не конкурс, и все участники получат почетные грамоты”, - подчеркнул Сатян и добавил, что самые талантливые участники в основном становятся студентами консерватории.

По инициативе Союза композиторов Армении с 10 по 12 мая проводится Республиканский конкурс юных композиторов, который носит имя великого композитора Эдварда Мирзояна.

В рамках этой инициативы, считающейся единственным в своем формате, юные творцы до 18 лет, разделившись на две возрастные группы, представляют свои произведения.

Вследствие пандемии коронавируса и ограничений на свободное передвижение во всем мире, в этом году формат конкурса изменился, став онлайн конкурсом-фестивалем, мирзояновским праздником, исключив появление дополнительной депрессии у детей.

Эта инициатива, осуществляемая при сотрудничестве Министерства науки, образования, культуры и спорта Армении и Ереванской государственной консерватории, направлена на поощрение юных композиторов, даже в эти дни, давая им возможность представить свои произведения на онлайн- платформах.

Анжела Амбарцумян