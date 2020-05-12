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Министр культуры сообщила, что лечится от коронавируса дома. РИА Новости

Министр культуры сообщила, что лечится от коронавируса дома. РИА Новости

Министр культуры РФ Ольга Любимова, заразившаяся коронавирусом, сообщила, что продолжает лечиться дома, температура у нее не очень большая, что позволяет работать и быть включенной в процесс,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мне удается, по счастью, не останавливать рабочий процесс, что сейчас очень важно, потому что вы понимаете, что ситуация, когда мы все на ВКС и разрозненны, совсем выпадать на 2-3 недели из хода работы министерства мне бы очень не хотелось. Это бы добавляло только тревоги, по счастью, у меня не очень большая температура вечером, и днем я могу совершенно спокойно работать, находясь дома, разумеется, и мне предстоит высидеть, что очень сложно, конечно, весь положенный срок, но, надеюсь, все этим и ограничится", - рассказала Любимова в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее пресс-секретарь министра Анна Усачева сообщала РИА Новости, что Любимова заразилась коронавирусом, однако речи о госпитализации не шло.

 


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