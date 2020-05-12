Макунц призывает Эдмона Марукяна вернуться на содержательное политическое поле
Глава парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц призывает главу фракции “Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна вернуться на политическое содержательное поле.
Как передает «Арменпресс», об этом Макунц сказал 12 мая в беседе с журналистами в парламенте.
“Призываю моего уважаемого коллегу вернуться на политическое содержательное поле, и мы вернем работы Национального собрания на содержательный этап”, - сказала Макунц.
Коснувшись инцидента, произошедшего 8 мая в Национальном собрании, Макунц выразила надежду, что партия “Просвещенная Армения” сделает выводы, и работа НС вернется в нормальное содержательное поле.
Фракция “Просвещенная Армения” в ходе очередного заседания 8 мая покинула зал заседаний Национального собрания, после чего уже не вернулась.
8 мая в зале заседаний Национального собрания на обсуждении доклада о результатах выполнения программы правительства произошел инцидент между Сасуном Микаеляном и Эдмоном Марукяном, вмешались и другие депутаты. Заседание было прервано. После и представители власти, и оппозиция выступили с речами о произошедшем инциденте. Руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян в своем выступлении, в частности, отметил, что инцидент должен получить политическую оценку и иметь политические последствия, затем фракция в полном составе покинула зал заседаний. Представители власти назвали инцидент провокацией со стороны оппозиции, в то же время осудили любое проявление насилия. Премьер-министр Никол Пашинян также назвал это провокацией, однако он осудил и свою политическую команду, за то, что она поддалась этой провокации.
Норайр Шогикян
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