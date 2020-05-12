“Реал” проведет домашние матчи на своей базе
13:33, 12 Май, 2020
Мадридский “Реал” следующие матчи сезона Ла Лиги проведет на стадионе команды.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание “AS”. Сейчас команда тренируется на базе “Альфредо Ди Стефано” и именно там до января 2021 года будет проводить матчи.
Накануне стало известно, что “Реал” возобновил тренировки после двухмесячного перерыва. Футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе, и не будут общаться друг с другом.
Напомним, что чемпионат Испании по футболу может возобновиться 12-го июня. Чемпионат Испании по футболу был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса.
Подготовила Варвара Айрапетян
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