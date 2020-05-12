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“Реал” проведет домашние матчи на своей базе

“Реал” проведет домашние матчи на своей базе

Мадридский “Реал” следующие матчи сезона Ла Лиги проведет на стадионе команды.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание “AS”. Сейчас команда тренируется на базе “Альфредо Ди Стефано” и именно там до января 2021 года будет проводить матчи.

Накануне стало известно, что “Реал” возобновил тренировки после двухмесячного перерыва. Футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе, и не будут общаться друг с другом.

Напомним, что чемпионат Испании по футболу может возобновиться 12-го июня. Чемпионат Испании по футболу был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян


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