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Рамес Родригес может выступать в “Атлетико”

Рамес Родригес может выступать в “Атлетико”

Колумбийский нападающий мадридского “Реала” Хамес Родригес может продолжить карьеру в другом мадридском клубе.

Родригес начал переговоры с “Атлетико” и почти достиг соглашения.

Ранее сообщалось, что главный тренер “Реала” Зинедин Зидан не видит Родригеса в составе команды, и клуб намерен продать колумбийского футболиста.

Родригес перешел в “Реал” в 2014-м году, однако в 2017 – 2019 годах он выступал в немецкой “Баварии” на правах аренды.

Подготовила Варвара Айрапетян


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