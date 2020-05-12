Бако Саакян принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении

12 мая президент Республики Арцах Бако Саакян принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Артака Давтяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой принял участие первый заместитель командующего-начальник штаба Армии обороны Республики Арцах Камо Варданян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в этой сфере.