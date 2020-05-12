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Бако Саакян принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении

Бако Саакян принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении

12 мая президент Республики Арцах Бако Саакян принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Артака Давтяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой принял участие первый заместитель командующего-начальник штаба Армии обороны Республики Арцах Камо Варданян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в этой сфере.


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