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УЕФА отрицает, что Лига чемпионов и Лига Европы в следующем сезоне могут быть изменены

УЕФА отрицает, что Лига чемпионов и Лига Европы в следующем сезоне могут быть изменены

УЕФА опровергла слухи о том, что в следующем сезоне могут быть сокращены квалификационные раунды Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Накануне международные СМИ писали, что УЕФА обсуждает вариант, согласно которому команды проведут по одному матчу между собой, притом на нейтральном поле, а количество еврокубковых матчей будет сокращено.

Ранее стало известно, что УЕФА надеется, что в июне-июле без болельщиков будут завершены национальные чемпионаты, и клубы смогут участвовать в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Из-за пандемии коронавируса почти все европейские чемпионаты с 13 марта были прерваны. Только чемпионат Беларуси находится в процессе.

Подготовила Варвара Айрапетян


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