“Феррари” официально объявила об уходе Себастьяна Феттеля

Немецкий пилот “Формулы-1” Себастьян Феттель не продолжит сотрудничество с “Феррари” и покинет команду по окончании текущего сезона.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба “Феррари”. Контракт немецкого гонщика с “Феррари” истекает в 2020 году.

Ранее стало известно, что четырехкратный чемпион мира Феттель отказался подписывать новый контракт с “Феррари”, так как итальянская команда предложила за новый сезон только 12 млн евро, в то время как Феттель до этого получал 40 млн.

Себастьян Феттель дебютировал в “Формуле-1” в 2007 году. Он выступал в клубах “BMW”, “Toro Rosso”, “Red Bull” и “Ferrari”. Феттель становился чемпионом мира четыре раза - в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах.

Подготовила Варвара Айрапетян