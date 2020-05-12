“Арсенал” хочет продать Мхитаряна

Итальянская “Рома” не прекратила переговоры с лондонским “Арсеналом” по трансферу полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание “La Gazzetta dello Sport”. Согласно изданию, лондонский клуб хочет продать Мхитаряна и может договориться с “Ромой”.

Ранее сообщалось, что Мхитарян сообщил своему агенту, что он хочет остаться в Риме, и Райола должен вести переговоры с “Арсеналом”. Армянскому полузащитнику нравится работа в столичном клубе и с тренером Фонсекой.

Контракт Мхитаряна с “Ромой” рассчитан до 30 июня. Из-за пандемии коронавируса чемпионат приостановлен, и точный срок возобновления пока не известен, но по итогам переговоров Петрачи Мхитарян останется в команде до конца сезона, независимо от того, когда он завершится.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале этого сезона на правах аренды перешел из “Арсенала” в “Рому”. За это время армянский футболист стал автором 6 голов и 3 голевых передач.

Подготовила Варвара Айрапетян