Белый дом надел маску. Euronews

Всякий, кто заходит на территорию Белого дома, обязан надеть защитную маску, это распоряжение введено с понедельника после того, как в ближнем круге Трампа были выявлены вирусоносители, а главные инфекционисты страны были отправлены в карантин на две недели.

Действие распоряжение не распространяется на одного человека - самого руководителя администрации США, заявившего, что федеральные власти "сумели принять вызов" и выпустили достаточное количество проверочных тестов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Euronews.

Сам Трамп сдает анализы ежедневно, столь же приоритетны и те, кто либо работает в домах престарелых, либо там проживает. Резидентов медико-социальных учреждений - не менее миллиона, и их должны проверить в первую очередь.

В настоящий момент анализы на вирусоносительство взяты в общей сложности у свыше девяти с половиной миллионов американцев.