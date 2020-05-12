Время в Ереване: 11:07:36,   13 Май

Белый дом надел маску. Euronews

Белый дом надел маску. Euronews

Всякий, кто заходит на территорию Белого дома, обязан надеть защитную маску, это распоряжение введено с понедельника после того, как в ближнем круге Трампа были выявлены вирусоносители, а главные инфекционисты страны были отправлены в карантин на две недели.

Действие распоряжение не распространяется на одного человека - самого руководителя администрации США, заявившего, что федеральные власти "сумели принять вызов" и выпустили достаточное количество проверочных тестов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Euronews.

Сам Трамп сдает анализы ежедневно, столь же приоритетны и те, кто либо работает в домах престарелых, либо там проживает. Резидентов медико-социальных учреждений - не менее миллиона, и их должны проверить в первую очередь.

В настоящий момент анализы на вирусоносительство взяты в общей сложности у свыше девяти с половиной миллионов американцев.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации